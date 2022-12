Buurt reageert geschokt na moord op zwangere mama (28) en zoontje van 5 jaar oud: “Ze zaten regelmatig op hun terras en zwaaiden altijd vriendelijk naar ons”

Sint-Gillis-DendermondeDe buurtbewoners in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde reageren bijzonder geschokt op de feiten die zich in de nacht van vrijdag op zaterdag hebben afgespeeld op een appartement. Een mama, die bovendien zwanger bleek te zijn, en haar zoontje van vijf werden er om het leven gebracht door de partner. “Het is onbegrijpelijk want het was een bijzonder vriendelijke vrouw", klinkt het.