Buurman en zoon ruimen vuilste huis van Dendermonde op: “Hier gaan we hele dag zoet mee zijn”

Sint-Gillis-DendermondeRatten in de goot en muizenuitwerpselen in keukenlades. Nadat buren van het Oud Strijdersplein in Sint-Gillis-Dendermonde aan de alarmbel trokken over de overlast van ongedierte door een woning in hun straat die tot een vuilnisbelt herschapen was, is er zaterdag eindelijk ingegrepen. Een buurman van de eigenares en zijn zoon grepen zelf in en startten, gehuld in wit beschermingspak en mondmasker, een grootscheepse opruimactie. Tot grote opluchting van de buurt.