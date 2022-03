Burgerbudget zet in op klimaat en duurzaamheid: wie heeft leuk voorstel en doet mee?

Het stadsbestuur heeft opnieuw een budget van 30.000 euro te besteden aan inwoners die zelf de touwtjes in handen nemen om een project op poten te zetten dat een meerwaarde kan bieden voor de stad of de buurt. Enige voorwaarde deze keer is wel dat het project moet draaien rond het thema “klimaat en duurzaamheid”. Dat kan bijvoorbeeld een initiatief zijn voor meer groen in de straat, of een origineel en creatief idee voor minder afval of duurzamer consumeren, of een voorstel voor minder voedselverspilling.