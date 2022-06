Buren zetten garageverkoop op in verschillende straten

Sint-Gillis-Dendermonde Volkswel­zijn opent eerste huurflats in nieuwe woonsite Elsbos

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn heeft de eerste huurflats in de nieuwe woonsite Elsbos in Sint-Gillis-Dendermonde klaar. Schrieksweide maakt deel uit van een woonproject dat bestaat uit maar liefst 480 nieuwe woningen, te realiseren in twee fasen.

