Buren Gentsesteenweg klinken op nieuwe jaar samen met bewoners woonzorgcentrum Aymonshof

Straatfeesten zijn geen uitzondering voor de Gentsesteenweg. Elke zomer vieren de bewoners in openlucht en bij een nieuw jaar klinken ze samen in een overdekte setting. Die nieuwjaarsdrink kreeg dit jaar een extraatje, want ook woonzorgcentrum Aymonshof dat in de Gentsesteenweg gevestigd is, werd bij het gebeuren betrokken. “Daardoor zijn we niet alleen een feeststraat en na onze winst bij de Dendermondse quiz ook de Slimste Straat, maar nu ook de warmste straat”, zegt Pascal Putteman van buurtcomité Steenweg op Stelten.