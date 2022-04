Buitenspeeldag voor het eerst ook voor tienergeweld van twaalfplussers

Bestuurder merkt wegversmal­ling niet op en ramt betonblok­ken

Op Vlassenhout in Sint-Gillis-Dendermonde is zaterdagnamiddag een bestelwagen tegen enkele betonblokken aan een wegversmalling gereden. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Op het moment van de feiten was er geen tegenligger.

