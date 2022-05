Buddy’s gezocht voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

Lebbeke Brandje in afzuigin­stal­la­tie van verenfa­briek snel onder controle

In de Lange Weverstraat in Lebbeke is vrijdag een brandje ontstaan in een afzuiginstallatie van verenfabriek Hermans. De brandweer van Buggenhout, Dendermonde en Lebbeke werd ter plaatse geroepen, maar uiteindelijk was alles snel onder controle.

13:31