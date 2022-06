Bruisend Baasrode vernieuwd zomerevent en pakt uit met Bruisrode Pleint 2.0

BaasrodeHet is dit weekend, na twee jaar stilte, weer tijd voor Bruisrode Pleint. Maar wel in een vernieuwd jasje. Handelsvereniging Bruisend Baasrode pakt voor de achtste editie van het zomerevent uit met Bruisrode Pleint 2.0. “Eén grote toog voor drank, food én muziek”, klinkt het. “We gaan er een lap op geven.”

Dat de handelsvereniging Bruisend Baasrode het Dorpsplein in juni omtovert tot festivalterrein werd de voorbije jaren een traditie. De heraanleg van het plein was indertijd het signaal om er activiteiten op te organiseren om de Baasrodenaren samen te brengen. Met succes. Zeven erg geslaagde edities van Bruisrode Pleint vonden plaats. “De eerste uitgave was meteen een schot in de roos en dat is zo gebleven”, zegt Pascal Dhaen van het event-team van Bruisend Baasrode. “De Baasrodenaren houden er duidelijk van dat er wat leven in de brouwerij ontstaat in hun dorp.”

De coronacrisis gooide de twee voorbije jaren spijtig genoeg roet in het eten, maar nu pikt Bruisend Baasrode de draad van hun Bruisrode Pleint weer op. “Maar wel in ietwat andere vorm, een 2.0-uitgave van ons zomerevent zeg maar”, legt Dhaen uit. “Zo zullen het leden van Bruisend Baasrode zelf zijn die één grote dranktoog uitbaten. Er zijn dus geen aparte kraampjes van verenigingen meer. Twee Baasroodse verenigingen, I&G Racing Team en Scouts, baten wel de foodstand uit. En carnavalsgroep De Schoïmloepers staat in voor de WC-wagen.”

Volledig scherm De opbouw om van het Dorpsplein festivalterrein te maken is volop bezig. © Geert De Rycke

Live optredens

Vaste ingrediënten van drank, eten, heel veel muziek en plezier blijven wel op de agenda staan. Voor live-optredens ‘s avonds bijt Stampen en Dagen, pioniers van de Vlaamse dialectische ambiancemuziek, de spits af om 19 uur. Om 21.30 uur brengen de muzikanten van Prozak De Kreuners Tribute de grootste hits van De Kreuners. Tussendoor én als afterparty staat DJ Funninck achter de draaitafels.

Bruisrode Pleint begint evenwel al in de namiddag. Vanaf 16 uur is er kinderanimatie met onder andere een ballonnenkunstenaar, verschillende springkastelen en een dansopvoering van Moving Baasrode. De Baasroodse modezaak Elle est Belle zorgt om 18.15 uur voor een modeshow met kledingaanbod voor het zomerseizoen. “Wij hebben er alleszins volle goesting in en hopen van de Baasrodenaren hetzelfde”, zegt Dhaen.

Bruisrode Pleint vindt plaats op zaterdag 18 juni. Iedereen is welkom op het Dorpsplein van Baasrode. De toegang is gratis. Meer info is te vinden op de Facebook-pagina van Bruisrode.

