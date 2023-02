Brouwerij Dilewyns in de prijzen tijdens Beer Awards

De Belgian Beer Awards is een digitale wedstrijd waarbij iedereen via een website voor zijn favoriete bieren kan stemmen, in verschillende categorieën. Brouwerijen schrijven zich hier niet zelf voor in, maar worden gekozen door het publiek. Meer dan 42.000 mensen brachten hun stem uit tijdens de editie dit jaar en klikten op hun favoriete bier.

Brouwerij Dilewyns werd uitgeroepen als winnaar in de categorie ‘Spontaan Blond’ met de Vicaris tripel-gueuze. Vervolgens was er ook nog een bronzen medaille in de categorie ‘Blond <6,5°’ met de Vicaris Lino. “Als Dendermondse brouwerij zijn we uitermate trots dat we twee prijzen naar Dendermonde kunnen meebrengen”, zegt Claire Dilewyns. “Om op de Beer Awards als Vicaris met twee bieren tussen de laureaten te mogen staan, doet ons veel plezier.”