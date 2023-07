Brit Jon De Keyser (38) brengt als nazaat van Polydoor de Keyser na 15 jaar research bezoek aan stadhuis: “Geweldig om het schilderij te zien van hem”

RESTOTIP. B’Art, waar je geniet van veel verschil­len­de smaken in een menu

Resto B’Art in Sint-Niklaas bestaat tien jaar. Een merendeel daarvan bestaat uit vermeldingen in culinaire gidsen. Nooit de absolute topscore, maar ook de zaak verdwijnt ook nooit uit een Gault Millau-gids. Tijd voor een test. Hebben we hier stilaan met een Waaslands huis van vertrouwen te maken? Voor één bepaald dessert moet je sowieso een omweg maken.