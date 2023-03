Brandweerzone Oost op zoek naar 34 nieuwe vrijwilligers: “Iedereen komt in aanmerking”

Schrijf­ster Sofie De Moor stelt twee nieuwe boeken voor tijdens jeugdfesti­val in biblio­theek

Maart is jeugdboekenmaand overal in Vlaanderen, en dat was voor schrijfster Sofie De Moor het ideale moment om haar twee nieuwe boeken voor te stellen in de bibliotheek van Dendermonde. ‘Koning Koelkast’ en Boos op baasje’. Twee leuke kinderboeken die tijdens het jeugdboekenfestival werd voorgesteld.