Brandweer zet grote ontploffing in scène als oefening voor mogelijke incidenten tijdens Ros Beiaardommegang: “Brandweerman zijn is al lang niet meer alleen branden blussen”

Beachvolleybal Bente Daniëls: “Beachvol­ley­bal is gewoon een erg leuk spelletje met steeds een aangename sfeer”

Met een openingsmanche in Haacht schiet de ‘Geberit Beach Tour’ dit weekend uit de startblokken. Het BK wordt gespreid over negen toernooien. Er zijn een paar nieuwe organisaties die zich vol ambitie op het beachcircuit storten. Daarentegen wordt de manche in Antwerpen op het laatste moment van de kalender geschrapt. De Masterfinales worden op 13-14-15 augustus afgewerkt. Op het Muntplein in Brussel, wordt er hier en daar gefluisterd.

5 mei