Brandweer uur in de weer met brandende composthoop die spontaan vuur vatte

AppelsBij Verko in Appels is er in de nacht van zaterdag op zondag een brand ontstaan aan een composthoop op het terrein. De brand is ontstaan door zelfontbranding, waarschijnlijk omdat de temperatuur in het midden te hoog op liep. Schade was er niet, maar het duurde wel even voor de brand volledig geblust was.