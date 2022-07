Brandweer ruimt oliespoor in centrumstraten

Het was rond 11.30 uur vanochtend dat de brandweer een oproep binnenkreeg over een oliespoor in verschillende straten in Dendermonde. Onder meer de Gentsesteenweg en de parking van de Gedempte Dender lag bedekt met olie. De brandweer van de rijbaan reinigen, een klus die enige tijd in beslag nam. Het voertuig dat de olie verloor werd opgemerkt en is gekend.