Brandweer ruimt hydraulische olie op

Wielrennen beloften Emano Permentier is opnieuw volwaardig renner na vermeende hartproble­men: “Plots hoorde mijn familie onterecht dat ik een hartstil­stand had”

Emano Permentier heeft er enkele heftige maanden opzitten. De belofte uit Dendermonde belandde in de Ronde van Namen in de ziekenwagen. Hartproblemen werd aanvankelijk gedacht. Daar bleek later niets van aan te zijn. Om de rust te bewaren, hield Permentier het verhaal begrijpelijk wat stil. Nu spreekt hij.

8 november