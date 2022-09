Brandweer ruimt glas op verschillende locaties na ladingverlies

Het was rond 13 uur dat een oproep bij de brandweer van Buggenhout binnen kwam omwille van glas op de rijbaan ter hoogte van de N41 in Sint-Gillis. Niet veel later bleek dat er ook glas op de N41 in Hamme lag, vermoedelijk van hetzelfde ladingverlies. Alles werd opgeruimd zonder veel problemen. Of de vrachtwagen met het ladingverlies aangetroffen werd, is niet duidelijk.