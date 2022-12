Brandweer opgeroepen voor schouwbrand bij eigen collega

Oudegem Dronken bestuurder eindigt met camionette in gracht en wordt gewond afgevoerd

In de Hofstraat in Oudegem is op kerstdag een bestuurder met zijn voertuig in een gracht terechtgekomen. Hij week plots van de rijbaan af en eindigde daardoor in de gracht. De man legde een positieve ademtest af bij de politie.

15:49