Brandweer neemt na twee jaar ‘kamperen’ intrek in nieuwe kazerne: “Nu moet niet meer alles door één poort, dus we zullen veel sneller kunnen uitrijden”

DendermondeNa twee jaar ‘kamperen’ in een tijdelijke brandweerkazerne aan de Noordlaan heeft de brandweer van Dendermonde zaterdagnamiddag zijn intrek genomen in de gloednieuwe kazerne. De voertuigenvloot verhuisde van de Noordlaan naar de achterkant van de Leopoldlaan, waar ze vanaf nu zullen vertrekken. “We gaan hier van 1 toegangspoort naar 9 toegangspoorten, wat een immens verschil is", vertelt postoverste Frank Van Droogenbroeck.

Op 13 december 2020 verhuisde de brandweer naar de tijdelijke locatie op de Noordlaan, nu exact twee jaar later is het tijd om terug te verhuizen naar de gloednieuwe kazerne aan de Leopoldlaan. Alle 19 voertuigen werden in colonne door de stad gereden, vergezeld van 60 brandweermannen van de post Dendermonde die de verhuis mee op poten hebben gezet. “We hebben er lang over nagedacht om de verhuis zo snel en efficiënt mogelijk te plannen, en we zijn blij dat we vandaag opnieuw naar hier kunnen komen", zegt Van Droogenbroeck.

Volledig scherm De brandweer neemt zijn intrek in de nieuwe kazerne. © Koen Baten

De nieuwe brandweerkazerne moet vooral voor veel meer efficiëntie zorgen en de hulpverlening ook verbeteren voor de bewoners van Dendermonde en omstreken. “We hebben veel meer toegangspoorten waardoor we onze voertuigen veel efficiënter kunnen inzetten. Vroeger moest alles door één poort en was het vaak een puzzel maken, nu is het veel gemakkelijker.”

Veel meer plaats

Afhankelijk van de oproepen die de brandweer krijgt kunnen ze dus ook de voertuigen veel sneller inzetten. “Dit is ook goed voor onze uitrijtijd die beter zal zijn wat dus ook alleen maar ten goede komt van de inwoners.” In de kazerne is ook alles beter verdeeld zodat ook de brandweerlieden meer plaats hebben.

Volledig scherm De brandweer neemt zijn intrek in de nieuwe kazerne. © Koen Baten

De brandweer is tevreden met de nieuwe kazerne én de verhuis. Ook burgemeester Piet Buyse maakte de verhuis mee. “We zijn eindelijk terug thuis na twee lange jaren op een tijdelijke locatie gezeten te hebben”, zegt Buyse.

Veruit de mooiste

“Het heeft dan misschien wel even geduurd, maar we hebben een fantastische stek gevonden en we hebben veruit de mooiste kazerne van de regio”, klinkt het. “We zitten hier op een toplocatie en we kunnen hier de veiligheid garanderen van onze bewoners en dat is het allerbelangrijkste. Ik ben bijzonder trots op deze plek.” De verhuis gebeurde twee jaar geleden nog onder strenge coronamaatregelen en met de nodige afstand, maar nu zijn er geen maatregelen meer en dus kon de brandweer op de verhuis samen klinken. De administratieve en ondersteunende diensten zullen begin volgend jaar de verhuis maken.

Volledig scherm De brandweer neemt zijn intrek in de nieuwe kazerne. © Koen Baten

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.