Brandweer moet bestuurder uit wagen bevrijden nadat hij op akker terechtkomt

Dendermonde Ingreep dicht bij huis en sneller uit ziekenhuis: Artsen AZ Sint-Blasius en AZ Nikolaas leggen expertise samen voor longchirur­gie

12 maart Wie een ingreep aan de longen moet laten uitvoeren, zal dat voortaan met een minimale kijkoperatie in het AZ Sint-Blasius kunnen. En daardoor sneller naar huis kunnen. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen het Dendermondse ziekenhuis en het AZ Nikolaas uit Sint-Niklaas. “Een grote stap vooruit voor de behandeling van longkanker in eigen streek”, zeggen de artsen die hun expertises samenleggen.