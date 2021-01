Brandweer Dendermonde redt katje dat al enkele dagen vast zat in schoorsteen

Baasrode “Harrods en rest van wereld veroverd met exclusieve chocolade”: Karel Peeters viert vijftig jaar Chantelly

18 december Gedreven ondernemer in de chocoladewereld. Dat hij dat is, heeft Karel Peeters (70) uit Baasrode de voorbije vijftig jaar bewezen. Dag op dag een halve eeuw geleden richtte hij Chantelly op en veroverde sindsdien met zijn chocolade vanuit het kleine dorpje in Dendermonde de hele wereld. Voor het prestigieuze warenhuis Harrods in Londen is hij exclusief leverancier. “De beste ideeën komen als ik in bad zit”, zegt hij over het succes.