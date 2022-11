Brandweer Dendermonde houdt grootschalige oefening in nieuwe Dendermondse gevangenis: “zeker nuttig voor toekomst”

De oefening in de gevangenis gebeurde in het grootste geheim deze week en was op voorhand goed doorgesproken met brandweer en de gevangenisdirectie. “Wij hebben zelf de vraag gesteld aan de directie of we daar eens konden oefenen met het oog op de toekomst", zegt postoverste Frank Van Droogenbroeck. “We hebben eerst in de kazerne een briefing gekregen en daarna gingen we naar de gevangenis voor de oefening. Daar kregen we eerst een rondleiding en maakten we kennis met het gebouw en waar de belangrijke plaatsen zijn voor ons.”