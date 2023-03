Brandweer anderhalf uur in de weer om schouwbrand op te lossen

In de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode is vrijdagavond een schouwbrand ontstaan in een rijwoning. De schouw bevond zich achteraan in de woning, waardoor het niet zo eenvoudig was om de schouw te bereiken. De brandweer van Buggenhout had anderhalf uur nodig om de situatie op te lossen.