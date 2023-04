Brandje in leegstaand gebouw aan oud gemeentehuis, bommetjes die jongeren gooiden mogelijke oorzaak

Renovatie­wer­ken aan de gang in Sint-Egidius­kerk in Sint-Gil­lis-Dendermon­de

In de Sint-Egidius kerk in Sint-Gillis-Dendermonde is er deze week gestart met een volgende fase van de renovatie binnen in de kerk. Alle bakstenen gewelven en de ribben in natuursteen worden gereinigd. De werken zullen ongeveer duren tot september. De kerkdiensten zullen gewoon doorgaan tijdens de werken.