Landelijke Gilden op fietstocht tussen Durme en Schelde

Dalende trend in aantal kansarme kinderen in Ros Beiaard­stad

De kansarmoede bij kinderen in Dendermonde is gedaald. De Ros Beiaardstad zit nu onder het Vlaams gemiddelde. “De strijd tegen kinderarmoede is dan ook topprioriteit voor ons stadsbestuur”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA).