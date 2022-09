Boulevart weer helemaal terug mét zelfs extra locaties: “Opnieuw volop genieten van circus en straattheater”

Dendermonde Ultimate Frisbee Club wil verder uitbreiden: “Ledenaan­tal al verdubbeld, maar de ambities zijn nog groter”

De Ultimate Frisbee Club in Dendermonde koestert grote plannen. De club zag het voorbije jaar haar ledenaantal al verdubbelen, maar wil nog meer. Een open training moet nieuwsgierigen de kans geven de sport te leren kennen. “En we dromen van promotie met een ervaren ploeg naar een hogere divisie”, klinkt het. “Belangrijkste is wel dat de gemoedelijke sfeer in onze club blijft bestaan.”

9 september