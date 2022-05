Borduurster Kenny Damian laureate van de wedstrijd Ambacht in de Kijker

Bij die tien is dit jaar ook Kenny Damian uit Sint-Gillis-Dendermonde. Zij kreeg donderdag bezoek in haar atelier aan de Baleunisstraat. Kenny is één van de op één hand te tellen fulltime restauratrices van historisch textiel en kostuum in ons land en borduurster. Elke dag is ze van ‘s morgens tot ‘s avonds met naald en draad bezig voor restaureren van oude stoffen om erfgoed zo een tweede leven te geven. Bovendien is Kenny ook een krak in goudborduren. Zo maakte ze onder andere een Ros Beiaard in gouddraad, maar borduurt ze ook initialen of ontwerpt prachtige insecten in verschillende gouddraad en pareltjes.