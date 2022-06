Bomen gesneuveld door storm? Stad zorgt voor recuperatie hout en herplant

Tijdens het voorjaar raasden enkele stormen over het land. De februaristormen hielden ook in Dendermonde lelijk huis: Heel wat bomen op privé- en op openbaar domein konden het natuurgeweld niet weerstaan en sneuvelden. Voor raadslid Cleemput was dit aanleiding om bij de stad te informeren wat er gebeurt met gesneuvelde bomen en hout. Uit het antwoord blijkt dat niets verloren gaat.

“Het is de bedoeling dat alle gesneuvelde bomen zoveel mogelijk heraangeplant worden”, zeggen CD&V-schepenen Leen Dierick van klimaat en Lien Verwaeren van natuur. “Dit kan op dezelfde plaats of in de buurt als de huidige plaats toch minder geschikt bleek, bijvoorbeeld wegens te beperkte wortelruimte. Het is de bedoeling om dit volgend plantseizoen te realiseren.”

Ook gesneuveld hout gaat niet verloren. “Waar dit in parken of bossen kan, zal het hout ter plaatse blijven liggen in functie van biodiversiteit”, vernam Cleemput. “Dood hout doet immers leven. Met herbruikbaar hout wordt dan weer creatief omgesprongen om er bijvoorbeeld spelmateriaal van te maken zoals klim- of klouterbomen. Het resterende hout wordt verzameld aan het technisch centrum en zal later in de openbare verkoop gaan.”

