Bo De Geyter opent met Bavet & Bo eigen kinderdagverblijf: “Meteen volzet tot 2025"

“Iedereen verklaart me gek dat ik een eigen crèche open, maar ik doe dit gewoon doodgraag”. Bo De Geyter heeft geen twijfels over haar nieuw avontuur. Dat kinderdagverblijven en wat er fout kan lopen de jongste tijd veel media-aandacht kregen, is ook Bo niet ontgaan. Maar toch laat ze zich niet ontmoedigen om zelf de stap te zetten. “Ik heb een tijdje meegedraaid in een kinderdagverblijf, maar ik wilde liever op eigen benen staan”, zegt ze. “Zo kan ik mijn eigen accenten leggen om de kindjes te vertroetelen. Ik heb studies kinderverzorging gedaan en het heeft altijd in mij gezeten om met kleintjes bezig te zijn.”

In haar woning aan de Lijsterlaan in Grembergen opende Bo dus zopas Bavet & Bo. “Ik doe dit gewoon te graag”, zegt ze. “Natuurlijk is zo’n crèche een grote verantwoordelijkheid. Je staat elke dag opnieuw in voor de grootste en meest kostbare schatten van ouders. Maar die kindjes mee zien opgroeien, hun eerste woordjes, hun eerste stapjes,... dat mogen meemaken is toch het mooiste wat er is. En in ruil doe ik mijn uiterste best om ze met de beste zorgen te omringen.”