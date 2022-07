Bloempot op vijfde verdieping vat vuur, appartementsgebouw geëvacueerd

De oorzaak van de brand was een bloempot die op het terras stond en deze had vuur gevat. De bewoner was op dat moment niet thuis, maar het raam van zijn appartement stond wel nog open. Er was wat rookontwikkeling te zien en de hulpdiensten werden verwittigd. Zij konden de brand snel blussen waardoor er geen schade was. Omdat de bewoner niet thuis was, werd wel de deur opengebroken om zeker te zijn dat het niet erger zou branden.