Bloemenvelden in de maak in Hagewijkpark dankzij zaaidagen

Leerlingen nemen nieuwe klasloka­len basis­school Echo in gebruik

In de gemeenteschool Echo in Oudegem zijn twee nieuwe klaslokalen klaar. Leerlingen van de vijfde en zesde klas mochten er woensdagochtend hun intrek nemen. Het is alweer een volgende stap in het grote renovatie- en nieuwbouwproject dat de basisschool ondergaat.