Blijdorp opent inclusieve bar Plek35: “Natuurlijk zijn we nerveus, dat is iedereen toch voor zijn eerste job?”

Dendermonde heeft voortaan zijn eigen inclusieve verwencafé en bar. Wie in Plek35 van Blijdorp in hartje stad iets gaat drinken, een stukje taart eet of luncht met soep, wordt er bediend door personen met een mentale beperking. Wij gingen in primeur op bezoek en ontmoetten een enthousiaste bende. “Maar ook nerveus, we willen dit goed doen”, klinkt het.