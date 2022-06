Bijzondere jeugdzorg Spoor56 huist voortaan in nieuw onderkomen: “Alles herdacht om nog betere hulp in moeilijke opvoedingssituaties te kunnen bieden”

Bijzonder jeugdzorg is al decennia lang actief in Dendermonde en omgeving. Zo is er onder andere het dagcentrum Abelia, waar kinderen na school en in vakantie terecht kunnen. De Vaart, gegroeid uit het vroegere kindertehuis Sint-Vincentius, is dan weer een residentiële voorziening waar kinderen opgevangen worden als zich in hun gezin een moeilijk lopende of verontrustende opvoedingssituatie voordoet. En dan is er ook nog ambulante thuisbegeleiding aan gezinnen.