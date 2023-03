Bijna lente, maar Dendermonde wordt wakker onder laagje sneeuw

IN BEELD. Bruisend carnaval onder positief gesternte: loods Beeckman nog jaar langer beschik­baar voor carnavals­groe­pen

Ondanks kopzorgen over toekomstige huisvesting, kon Wieze Carnaval zondag toch onder een positief gesternte plaatsvinden. Er was immers goed nieuws over het gebruik van de loods Beeckman om wagens te bouwen. Dat Wieze, na corona, weer als vanouds carnaval kon vieren, was de kers op de taart. Twaalf groepen zorgden voor een bruisende cavalcade. Meegenieten kan met onze selectie van de dertig leukste beelden.