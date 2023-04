Bijna 137.000 euro voor opwaardering van site Bastion V: “Uitstraling vergroten met respect voor historisch erfgoed en natuur”

Samenwer­king met private partner op tafel om sportsite Oudegem te verbeteren: “Pilootpro­ject voor betere en betaalbare sportinfra­struc­tuur”

De sportsite van Oudegem verbeteren met de hulp van een private partner. Om te weten te komen of dit een haalbare optie is, start het Dendermondse stadsbestuur een onderzoek. De sportinfrastructuur in de stad ligt al een tijdje onder vuur. “Dit is een pilootproject om te ontdekken of we met publiek-private samenwerking meer kwaliteitsvolle en betaalbare sportinfrastructuur kunnen realiseren”, zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V).