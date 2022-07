Big Jump in Dender voor proper water

Oudegem Door vele bezorgdhe­den over overweg Hofstraat en Berke­straat: eerst nieuwe tellingen en testfase voor er sluiting komt

Nieuwe wending in het dossier van de sluiting van de spooroverweg in de Hofstraat in Oudegem. Vooraleer die dichtgaat, wil het schepencollege van Dendermonde eerst nieuwe verkeerstellingen én een testfase. “Omdat we begaan zijn met de bezorgdheden die er leven en geen verkeersinfarct willen”, klinkt het. De verlegging en verbreding van de Berkestraat keurde de gemeenteraad wel zopas principieel goed.

7 juli