Bibliotheek springt op de kar van TikTok en gaat op zoek naar BibTokker: “Op coole manier tieners aanzetten tot lezen”

Oudegem Brandje onder dak in tuinsauna, brandweer kan schade beperken

In het Mevrouw Courtmanspark in Oudegem is zaterdagavond een brandje ontstaan in een sauna die in de tuin is geplaatst. De bewoner kwam net uit de sauna toen hij merkte dat er rook aan de schouw was te zien die niet normaal was. De schade bleef uiteindelijk beperkt en niemand raakte gewond.