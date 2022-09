Bibliotheek opent nieuw seizoen met grote wafelenbak

Liefst driehonderd wafelen zijn er zaterdagvoormiddag gebakken om bezoekers van de bibliotheek in Dendermonde te verwennen. De liters deeg verdwenen in de wafelijzers van bibliotheekdirecteur Wendy Van den Abbeele en schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). Die laatste had daarvoor een aloud familierecept opgediept. Jong en oud liet zich de lekkernij smaken. De wafelenbak had alles te maken met de start van het nieuwe seizoen in de Dendermondse bib. Met “De Boekerij 2.0" was er dan ook vanalles te beleven in het bibliotheekgebouw. Kinderen konden naar verhalen luisteren, er vond een workshop mondharmonica spelen plaats en er was een expo over iconische televisieseries van de Britse omroep BBC. De bibliotheek hield ook een boekenverkoop en bezoekers konden wat extra plezier beleven in een ludieke photobooth.