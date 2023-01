Bibliotheek helemaal klaar voor Poëzieweek: “Met lezing, poëziecafé en speurtocht”

Dendermonde/Wolvertem Inbrekers op heterdaad betrapt en klemgere­den in Wovertem na kilometers­lan­ge achtervol­ging

De politie van Dendermonde heeft samen met de hulp van enkele andere politiezones meerdere verdachten klemgereden na een lange achtervolging. Zij probeerden in te breken in een bedrijf in Baasrode, maar werden betrapt omdat er nog iemand aanwezig was.

19 januari