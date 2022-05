Bezoek uit Ath voor repetitie Ros Beiaard, en minister Dalle maakt kennis met de Heemskinderen

Het is ondertussen genoegzaam bekend dat de Pijnders elke zondag oefenen met het Ros Beiaard aan de Hollandse Kazerne. En dus was er ook deze zondag opnieuw een massa volk op post om dat bij te wonen. Deze keer daagden evenwel ook nog andere geïnteresseerden op. Zo was een veertigkoppige delegatie van het Comité Cheval Bayard uit Ath aanwezig, met in hun kielzog een cameraman van de plaatselijke regionale televisie Notélé.