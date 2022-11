Bewoonster betrapt inbreker op heterdaad, dader slaat op de vlucht

Het was rond 4.45 uur vannacht dat de vrouw wakker werd nadat haar honden reageerden waardoor er mogelijk iets aan de hand was. Toen de vrouw ging kijken zag ze een inbreker staan voor haar neus. De man verschoot duidelijk ook en zette het meteen op een lopen. De politie werd verwittigd en was zeer snel ter plaatse, maar kon geen man meer aantreffen in de buurt. “Hij verplaatste zich met de fiets en was volledig in het zwart gekleed met een donkere rugzak”, klinkt het. “Ik was enorm geschrokken toen hij plots op 2 meter van mij stond. Toen hij mij zag ging hij meteen lopen.” De vrouw wil de buurt nu waarschuwen en hoopt dat iemand de man misschien gezien heeft. “Er zijn verschillende camerabeelden gemaakt in de buurt waar de man mogelijks op te zien is, ik hoop dat de politie hem kan pakken.”