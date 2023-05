Bewoners Dammenlaan nodigen uit op garageverkoop

Natuurpunt op wandel in over­stroomd Vlassen­broek, zeventig jaar later

Naar aanleiding van de herdenkingstentoonstelling in de Scheepswerven Baasrode rond de overstromingen van 1953 in Vlassenbroek en 1976 in Baasrode, organiseert Natuurpunt ‘s Heerenbosch begeleide wandelingen in het Vlassenbroek van zeventig jaar later. Aandacht gaat daarbij naar het SIGMA-plan.