Bewoner plaatst te hete kolen tegen omheining waardoor die vuur vat

Het was rond 12.15 uur vanmiddag dat de brandweer werd opgebeld nadat er rookontwikkeling werd waargenomen in een tuin in de Nieuwburcht. Een bewoner had warme kolen weggegooid buiten. Zij lagen echter te dicht tegen de afsluiting waardoor die vuur gevat heeft. Na het telefoontje heeft de man waarschijnlijk zelf de brand geblust want zijn tuinslang lag uitgerold. De brandweer controleerde of alles geblust was. De bewoner zelf deed niet meer open voor de politie of de brandweer. In het verleden moest de brandweer om dezelfde reden nog eens een brandje blussen in de tuin.