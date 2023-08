Zon schijnt over Lebbeke bij pikkeling

In de Lange Minnestraat in Lebbeke vond dinsdagavond na vier jaar pauze opnieuw de pikkeling plaats. Het weer was niet ideaal, maar een half uurtje later starten dan voorzien zorgde voor de nodige zonnestralen bij de start, waardoor er toch heel wat bezoekers aanwezig waren.