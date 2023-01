Bevraging rond toekomst historische vestinggordel stad verlengd

De online enquête die hiervoor werd ingevoerd, liep normaal gezien op 15 januari af. Maar ze is verlengd tot 31 januari. Iedereen die in Dendermonde woont of werkt, er wandelt, fiets of loopt, of gebruik maakt van recreatieve en schoolvoorzieningen in die gordel, lid is van een vereniging of adviesraad, of gewoon interesse heeft in Dendermonds erfgoed, mag zijn mening geven. De digitale bevraging peilt naar ideeën om erfgoed meer in de kijker te zetten, om opnieuw eenheid te creëren en hoe overblijfselen als een interessante herinnering op te waarderen. Info: www.dendermonde.be/vestinggordel.