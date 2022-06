Bestuurster haalt politievoertuig in binnen zone 30: “Kan er niet tegen als ze te traag rijden”

De feiten speelden zich af in Dendermonde in een zone 30. De vrouw haalde een voertuig in zonder haar richtingaanwijzers te gebruiken. Wat ze niet wist was dat het om een politiepatrouille ging die meteen achter de vrouw aanreed. Zij konden uiteindelijk een snelheid van 44 kilometer per uur vaststellen. Toen de blauwe lichten aangestoken werden negeerde de vrouw deze eerst, maar later ging ze toch aan de kant en begreep ze ook duidelijk niet waarom ze werd tegengehouden. Het kwam de vrouw duur te staan want ze kreeg neen geldboete van 1.200 euro en 30 dagen rijverbod. Ze moet ook haar theoretisch rijbewijs opnieuw afleggen.