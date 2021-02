Bestuurder zwaargewond nadat hij aan hoge snelheid tegen muur van woning knalt

Vrouwenvolleybal liga A Lara Nagels (VC Oudegem): “Het bekerhoofd­stuk is afgesloten, de focus gaat weer naar de competitie”

25 februari Niet ‘the day after’ maar ‘the week after’ voor VC Oudegem na de bekerfinale tegen Asterix Avo in de Lotto Arena. Weer naar de realiteit, weer naar de competitiewedstrijden in de Liga. Het team van trainer-coach Fien Callens ontvangt zaterdag Saturnus Michelbeke in de sporthal van Oudegem. Een mooi moment om aan te knopen met puntenwinst.