Bestuurder onder invloed probeert politiecontrole te vermijden, politie kan hem uit verkeer halen

Grembergen Bestelwa­gen rijdt achteraan in op vrachtwa­gen aan verkeers­lich­ten

Op de N41 in Grembergen is woensdagnamiddag een bestelwagen in gereden op een vrachtwagen die voor hem reed. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de verkeerslichten en veroorzaakte verkeershinder in beide richtingen.

25 januari