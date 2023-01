Bestuurder krijgt epilepsieaanval en raakt verschillende voertuigen

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.00 uur op de Mechelsesteenweg richting Dendermonde. Een bestuurder kreeg er plots een epilepsieaanval achter het stuur waardoor hij de controle verloor over zijn wagen. Hij raakte hierbij een voertuig voor hem en botste nadien tegen een geparkeerd voertuig aan hoge snelheid. Dat werd nog enkele meters vooruitgeduwd alvorens het voertuig volledig tot stilstand kwam. De ravage na het ongeval was groot en de Mechelsesteenweg was even in beide richtingen afgesloten.