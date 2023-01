Bestelwagen rijdt achteraan in op vrachtwagen aan verkeerslichten

Dendermonde Opgeroepen getuige stuurt kat naar de rechtbank en krijgt geldboete

Een getuige die vrijdag officieel was opgeroepen in de rechtbank is niet opgedaagd. De man kreeg daarom een geldboete. Het negeren van een oproepingsbrief is strafbaar, en kan dus veroordeeld worden. Waarom de getuige zijn kat stuurde, is niet duidelijk.

20 januari