Beschonken bestuurder eindigt met bestelwagen in gracht en raakt gewond

Dendermonde BINNENKIJ­KER. Overal ter wereld ligt Dender­monds tapijt: bij Tarkett rolt elke dag 1,3 miljoen vierkante km van de band

De kantoren van Canon in Nederland, het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen, ING in Brussel en het trainingscentrum van Club Brugge... allemaal hebben ze tapijt van Tarkett liggen. De vloerbekleding vertrekt vanuit Dendermonde naar kantoren, ziekenhuizen en woningen, maar ook naar cruiseschepen en hotels over de hele wereld. En dat met de kleinste CO2-voetafdruk van Europa. Een van de grootste tapijtfabrieken in de wereld gunt ons een exclusieve blik achter de schermen.

17 december